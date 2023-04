Gemeente Molenbeek dient Brusselse kandidatuur in als Europese Culturele hoofdstad 2030

"De keuze voor de gemeente Molenbeek om de kandidatuur in te dienen is deels praktisch", zeggen Fatima Zibouh en Jan Goossens, de twee opdrachthouders van Brussel 2030 in een interview met het magazine van BRUZZ. "De indiener moet een gemeente zijn, waardoor het Gewest, dat de facto de kandidatuur draagt, niet in aanmerking komt. En de gemeente Brussel maakt wellicht minder kans omdat ze al eens culturele hoofdstad was in 2000. Er is ook een trend om minder snel voor hoofdsteden te kiezen."