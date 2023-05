Gentse milieuvereniging bezorgd over toekomst bomen als Verzameldecreet Omgeving wordt goedgekeurd

Het Gents MilieuFront (GMF) is bezorgd over de gevolgen voor de bomen in de stad, als het Vlaamse Verzameldecreet Omgeving (VVO) zou worden goedgekeurd. Daarin staan maatregelen die er bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat de bouwshift wordt gerealiseerd. Die houdt in dat er vanaf 2050 niet meer mag gebouwd worden in open ruimte. Maar in het decreet staan ook aanpassingen aan het vergunningenbeleid van steden en gemeenten. Een lokaal bestuur zou in dat geval in bijvoorbeeld haar kapbeleid niet strenger mogen zijn dan wat Vlaanderen bepaalt.