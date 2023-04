VRT NWS vaart mee op reddingsschip: "Peuter in mijn armen geduwd, terwijl andere vluchtelingen werden gered"

Ik zie mensen rondom mij neerploffen. Een vrouw zijgt uitgeput neer, ze lijkt even bijna flauw te vallen. Een andere vrouw vraagt angstig waar haar baby is. Ik krijg een peuter in mijn armen geduwd, terwijl de reddingswerkers de ene na de andere vluchteling in ons bootje helpen. De peuter hangt helemaal slap en is loodzwaar, maar hij is bij bewustzijn.

Als onze boot vol is, varen ook wij terug naar de Geo Barents. Uiteindelijk brengen Orca en Mike 75 mensen aan boord. Meer dan de helft zijn minderjarigen, velen reizen alleen. Eén van de dertien vrouwen is zwanger. Ze is slachtoffer van mensenhandel, blijkt later. Alle opvarenden komen uit Afrika, vooral Gambia en Somalië, maar ook andere landen.