Iraanse regering zegt dat ze terrorist Assadi gaat ruilen met gevangene in Iran, wellicht Olivier Vandecasteele

Iran zegt dat het de in ons land veroordeelde diplomaat-terrorist Assadollah Assadi binnenkort zal ruilen met iemand uit ons land die in Iran in de cel zit. Assadi werd twee jaar geleden veroordeeld voor een verijdelde bomaanslag die was gericht op een Iraanse oppositiegroep in Parijs. De woordvoerder van het Iraanse ministerie van Justitie zegt niet tegen wie Iran de man wil ruilen, maar het gaat wellicht om Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die in Iran werd veroordeeld.