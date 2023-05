Grootste containerschip ooit in ons land (voorlopig) meert aan in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is een Belgisch record gebroken, amper vijf dagen nadat het vorige record gevestigd is in de haven van Antwerpen. Vorige week kwam daar de MSC Tessa aan. Dat containerschip kan 24.116 containers vervoeren en was daarmee het grootste om ooit aan te meren in ons land. Was, want vandaag kwam in Zeebrugge de OOCL Spain aan en die doet het net iets beter. Het schip kan een zeventigtal containers extra vervoeren.

Maar ook het nieuwe record zal niet lang stand houden, want eind volgende maand staat in Antwerpen een bezoek gepland van de MSC Loreto, het grootste containerschip ter wereld. Daar kunnen NOG eens ruim 150 containers meer op. In minder dan een maand tijd sneuvelen er zo dus drie records.