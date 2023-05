Grote Prijs stad Halle wordt nieuwe wielerwedstrijd voor profs

De Grote Prijs Stad Halle wordt de opvolger van Halle-Ingooigem, een wedstrijd die in 1945 voor het eerst werd gereden. Door de coronacrisis kon Halle-Ingooigem twee keer niet doorgaan en uiteindelijk gaven de organisatoren er de brui aan.

"Halle heeft iets met wielrennen", zegt schepen van sport Pieter Busselot (CD&V) : "In 2020 werd in Halle het startschot gegeven voor het Belgisch kampioenschap, dat we in 2001 al eens hadden georganiseerd. Jarenlang was Halle ook de startplaats voor Halle-Ingooigem, maar die wedstrijd is na 80 jaar van de kalender verdwenen. Dus waren we op zoek naar iets nieuws".

De Grote Prijs stad Halle zal plaatsvinden op zondag 13 augustus. Vertrek- en aankomstplaats wordt de Grote Markt van Halle. Volgens organisator Johan De Smet van Halle Cycling is de interesse voor de nieuwe wedstrijd groot : "Zodra de nieuwe wedstrijd op de wielerkalender stond, werden we overspoeld met aanvragen. Bekende ploegen als Jumbo-Visma zien in de nieuwe wedstrijd de kans om hun jonge renners wat koerservaring te laten opdoen op een mooi parcours."