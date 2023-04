Grote privécollectie met werk van Aalsterse schrijver Louis Paul Boon wordt geveild

De Boon-collectie bevat zowat honderd loten die, vanaf morgen, in drie opeenvolgende veilingen worden aangeboden. Zo zijn er tientallen handgeschreven velletjes waarop Boon zijn iconische 'Boontjes' heeft neergepend. Ook het scenario van het radiofeuilleton Pieter Daens, erotische afbeeldingen en eerste drukken maken deel uit van de verzameling.

De verkoper J.H. wenst anoniem te blijven, maar liet weten dat hij nog voor zijn overlijden een nieuwe eigenaar wil vinden. "Anders komt mijn collectie bij het oud papier terecht. In het belang van de Vlaamse literatuur moeten we dat absoluut vermijden."

Het veilinghuis rekent op een minimale veilingprijs van 10.000 euro voor de Boon-verzameling. Behalve de werken van Boon worden nog enkele uitzonderlijke stukken geveild, zoals een zeldzame lijst met verboden boeken uit 1550, twee brieven van de Franse schrijver Alexandre Dumas en een brief van de secretaris van Karel V. In totaal veilt Arenberg Auctions in drie dagen 1.454 loten.