Halle mag grote bouwprojecten blijven ontmoedigen met een bouwtaks

"Het is niet de bedoeling dat elke morzel grond in Halle wordt ingepalmd door appartementen", zegt Marijke Ceunen (Groen), schepen van Ruimte en Wonen in Halle: "Om onze stad minder aantrekkelijk te maken voor projectontwikkelaars voerden we een bouwtaks in."

Hoe groter het project, des te meer je moet betalen :"Voor een simpele woning bedraagt de bouwtaks 1.000 euro. Dit bedrag neemt toe naarmate men meer woningen, kavels of appartementen voorziet. Zo kan dit voor een blok met tien appartementen oplopen tot 10.000 euro per appartement of zo’n 100.000 euro in zijn geheel."

Tegen de nieuwe bouwtaks dienden twee projectontwikkelaars een klacht in. Volgens hen was het Halse reglement onwettig, ze noemden het bedrag van de belasting ook ‘onredelijk hoog’. Maar volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur zijn de klachten ongegrond. De Halse bouwtaks blijft dus van kracht.