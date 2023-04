Wie kan een spion zijn in ons land en hoe gaan ze te werk?

Spionage kan je eigenlijk niet echt meten. "Je kan daar niet zomaar de vinger op leggen", zegt Kenneth Lasoen, expert inlichtingendiensten van de UAntwerpen. "Het vertrekpunt is het aantal mensen dat onder een diplomatieke cover opereert, maar die gaan in onderaanneming ook een heel netwerk uitbouwen. Dat kan gaan van iemand die daar fulltime mee bezig is naar mensen die dat als bijbaantje doen."

Het is dus een beetje giswerk, maar meestal weten inlichtingendiensten wel waar ze moeten kijken. "Journalisten die eigenlijk geen journalisten zijn of een lobbyist die eigenlijk geen lobbyist is. Als je dat optelt dan zit je al aan een hoog cijfer, zeker in Brussel", vertelt Kenneth Lasoen.