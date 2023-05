In snookerzaak in Maasmechelen waar Luca Brecel als 8-jarige begon zijn ze enorm trots

De prestaties van Brecel werden met veel enthousiasme gevolgd in Snooker Sports in Maasmechelen, de snookerzaak waar Luca Brecel als 8-jarige begon te spelen. "Hij was toen nog piepjong, het was uiteraard niet te voorspellen dat hij zo'n topper zou worden. Maar 't zat er blijkbaar wel in eh. Hij is altijd maar beter en beter geworden, dan werd hij prof en kijk waar hij nu staat. Hij klopt de beste van de wereld. Nochtans was ik er even bang voor dat hij stress zou krijgen in de laatste frames, maar niet dus. We zijn zo trots op hem. Voor mij is het extra feestelijk, want sinds een week ben ik zijn nieuwe buurman", vertelt uitbater Georgios Poulios. "We hebben er vertrouwen in dat hij de finale kan bereiken, want nu is alles mogelijk."