Laatste coronamaatregel opgedoekt: isolatie niet meer verplicht na positieve test, "maar blijf thuis als je ziek bent"

Voor bewoners van woonzorgcentra is het aan de behandelende arts om te beslissen over de beschermingsmaatregelen in het geval van een luchtweginfectie van de bewoner. De maatregelen die in de voorziening moeten worden toegepast, moeten worden bepaald door de coördinerende arts, ondersteund door het zorgteam van het woonzorgcentrum.

Voor ziekenhuizen is het aan het comité voor ziekenhuishygiëne om de regels voor eventuele isolatie te bepalen.