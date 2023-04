Jelle en Yarne vangen gigantische albino-zilverkarper: "We zeggen niet waar, anders komen er stropers op af"

De kans dat anderen ernaar op zoek gaan, is volgens Jelle best groot. "Zo’n vis is gegeerd voor verkopers, want er is veel geld mee gemoeid. Voor een normale karper van 20 kilogram betalen mensen al 1.000 euro. Deze is veel groter én dan ook nog eens albino. Je zou kunnen zeggen dat we goud in onze handen gehad hebben."