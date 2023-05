Kimberly Buys en Moreno De Pauw worden ereburgers van Sint-Gillis-Waas

Zwemster Kimberly Buys is opgegroeid in Sint-Pauwels en veroverde verschillende Belgische titels, zilveren medailles op Europese Kampioenschappen en als hoogtepunten haar deelnames aan de Olympische Spelen van Londen in 2012 en Rio in 2016. De ex-zwemster heeft nog altijd verschillende Belgische records op haar naam staan, zowel op de korte baan als de lange baan en woont nu in Antwerpen. Ze is nog deeltijds assistent-coach voor haar team BRABO en werkt als biochemicus in UZA.

Ook Moreno De Pauw is opgegroeid in Sint-Pauwels en maakte op de Olympische Spelen van 2012 deel uit van de Belgische ploeg voor de ploegenachtervolging. Hij is vooral bekend om de vele zesdaagses die hij reed, samen met zijn vaste partner Kenny De Ketele met wie hij verschillende titels en ereplaatsen heeft gewonnen. Sinds juli 2021 is hij lid van de fietsbrigade van de politiezone Sint-Niklaas waar hij nu ook woont.