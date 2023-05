Kurt vindt zijn gestolen auto na 14 jaar terug, maar staat machteloos omdat de diefstal is verjaard

Het was bij het scrollen op Facebook dat Kurt plots de bewuste advertentie voorbij zag komen. "Ik had meteen een sterk vermoeden dat het mijn wagen was", zegt Kurt. "Ik zag het al op de foto's, maar om helemaal zeker te zijn maakte ik een afspraak met de verkoper. Ik deed alsof ik geïnteresseerd was in de wagen en ging hem eens goed bekijken. In 2008 heb ik hem zelf gerestaureerd maar mijn afwerking was niet perfect. Aan de binnenkant van de motorkap zitten er ter hoogte van de ruitenwissers vernisdruppeltjes. Toen ik die zag, wist ik dat het mijn wagen was."