MIVB introduceert nieuwste generatie trams in Brussel: "Tram is ruimer, comfortabeler en toegankelijker"

De TNG, of 'Tram New Generation', moet het tramaanbod in Brussel versterken. De komende drie jaar zullen er geleidelijk aan 90 van de TNG's uitgerold worden in het Brusselse openbaar vervoer. "Dit hypermoderne voertuig is nog toegankelijker en nog comfortabeler", aldus MIVB bij de onthulling van de nieuwe tram.