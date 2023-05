Nieuwe mobiele woningen voor Oekraïense vluchtelingen in Vorselaar

Vorselaar gaat nu bekijken wie er in die mobiele woningen kan verblijven. "De vluchtelingen wonen nu al een hele tijd bij gastgezinnen. Dus we willen bekijken of het eventueel beter is om ze in de nieuwe woningen op te vangen. Nu leven de Oekraïners soms op een beperkte oppervlakte waar de gastgezinnen misschien ook toekomstplannen mee hebben. Als er een bijkomende nood is aan opvang, kunnen die mobiele woningen daar ook voor dienen. Die puzzel moeten we nu leggen."