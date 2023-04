Na 35 jaar opnieuw jaarbeurs in Genk: “In de volksmond ook wel het grootste café genoemd”

De Jaarbeurslaan in Genk krijgt opnieuw een jaarbeurs. “We hebben gemerkt vanuit de Limburghal dat er een hele generatie is die niet weet waarom de straat aan de hallen de Jaarbeurslaan heet”, lacht organisator Kris Teppers van de Limburghal. “We zien dat er veel interesse is in beurzen, dus willen we het risico nemen om tijdens de kermis de jaarbeurs te organiseren.”