NAVO-gevechtsvliegtuigen onderscheppen Russische militaire vliegtuigen boven Baltische Zee

Het Noorse leger zegt dat het gisteren, ook in het kader van een NAVO-missie, een groep Russische vliegtuigen is gevolgd in het internationale luchtruim boven de Barentszzee, ten noorden van Rusland en Noorwegen.

Vorige maand was er een incident boven de Zwarte Zee, waarbij een Amerikaanse verkenningsdrone neerstortte nadat hij was onderschept door Russische gevechtsvliegtuigen. De Verenigde Staten hekelden de "onprofessionele en roekeloze Russische interceptie". Het was de eerste confrontatie tussen een Russisch en een Amerikaans toestel sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne.