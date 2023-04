Nederlandse cabaretier Paul van Vliet, bekend van het lied "Vlaanderen", overleden

Van Vliet begon zijn carrière met het Leidsch Studenten Cabaret waarmee hij talloze voorstellingen in binnen- en buitenland maakte. In 1964 richtte hij samen met Liselore Gerritsen, Ferd Hugas, Judith Bos en pianist Rob van Kreeveld zijn eerste professionele ensemble op: Cabaret PePijn. De leden gingen in 1971 ieder hun eigen weg maar Theater PePijn bleef bestaan onder beheer van Van Vliet. Het werd een kweekvijver voor jong cabarettalent. Onder anderen Youp van 't Hek, Herman Finkers, Jochem Myjer en Theo Maassen speelden er in hun eerste jaren.

Na Theater PePijn stond Van Vliet solo op de planken en werkte hij als schrijver, zanger, musicalster en acteur. Ook was Van Vliet jarenlang ambassadeur van Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Tien jaar geleden creëerde Unicef de Paul van Vliet Award, voor organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Ook bij ons was Van Vliet bekend. In 1982 bracht hij het melodieuze lied "Vlaanderen" uit, met "Als ik weg wil zijn, ga ik naar Vlaanderen" als openingszin. In dat lied bezingt Van Vliet de sfeer in Vlaanderen en hoe hij daarnaar verlangt.