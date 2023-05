Nierkliniek UGent zoekt katten voor onderzoek naar vroege opsporing chronische nierziekte

"We gaan heel specifiek op zoek naar bepaalde molecules in de urine, die zich al van in het begin van de nierziekte vermenigvuldigen", zegt onderzoekster Marleen Brans. "Als we die molecules vinden, kan dat al wijzen op een nierziekte. We gaan ook de elasticiteit van de nieren na met een echografie." Daarom moeten de katten voor het onderzoek drie maal per jaar naar de Nierkliniek in Merelbeke. Bloed en urine afnemen kan wel thuis, maar de nierfunctie nagaan en echografieën doen lukt alleen in de kliniek. "Tegelijk onderzoeken we mogelijkheden om op een katvriendelijke manier bloed af te nemen", vervolg Brans. "De normale manier is stresserend voor de kat, omdat we die dan moeten fixeren. Dus we gaan het proberen via een prik in het oor, waar we dan misschien een bloeddruppel kunnen opvangen."