Nieuw Antwerps Gebak met Elixir d'Anvers gelanceerd, mee bedacht door leerlingen PIVA

Het was een bijzondere opdracht voor de leerlingen van PIVA in Antwerpen. "We kregen de vraag van de Antwerpse Bakkersunie om een nieuwe versie te ontwerpen van het Antwerps Gebak, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van Elixir d'Anvers", vertelt Kris Van Rysselberghe, technisch adviseur van de bakkerij van PIVA. "We hebben het oude gebak omgetoverd tot een gâteau de voyage, die komt van het principe dat je hem zou moeten kunnen meenemen op reis omdat die lang goed blijft en niet stuk gaat onderweg. Het gebak bestaat uit een aantal lagen biscuit, met daartussen een smeuïge ganache met Elixir d'Anvers en een botercrème met Elixir."