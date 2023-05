Nieuw festival rond hip hop, street art en urban sports in Gent last minute uitgesteld door subsidieproblemen 

Brouillet betreurt de gang van zaken. "Dit is een grote klap voor al onze partners, de artiesten, de Vlaamse urban scene en de jeugd. Het is niet goed voor het imago van de stad. De steun van lokale overheden is enorm belangrijk voor jonge ondernemers, ook om gemotiveerd te blijven. We plannen de editie nu op 23 september, we hopen dan zelfs nog meer mensen te lokken, tot 3.500."

Hip Hop Hooray benadrukt dat wie een ticket had voor het komende weekend dat kan hergebruiken voor de uitgestelde editie in september. Meer info is er op de Facebookpagina van BACK2SCRATCH. Gent staat open voor een nieuwe subsidieaanvraag. "De jury zal het dan opnieuw bekijken." De stad geeft ook al centen aan Hip Hop Hooray via het stadsmarketingfonds. Tijdens de Gentse Feesten programmeert de organisatie sinds vorig jaareen podium in het Baudelopark.