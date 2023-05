Nieuwe krachtzaal voor Nina Sterckx en andere topsporters in Gent

Sport Vlaanderen investeert in een nieuwe krachtzaal in Gent. Het wil dat topsporters zich beter kunnen voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs in 2024. De nieuwe krachtzaal is 365m² groot, en daardoor drie keer groter dan de vorige. Gewichthefster Nina Sterckx uit Laarne, maar ook Nina Derwael, Emma Plasschaert, Bashir Abdi, Noor Vidts en Ewoud Vromant zullen er gebruik van maken. "De nieuwe krachtzaal is een grote meerwaarde in mijn voorbereiding op mijn volgende grote doelen”, zegt Sterckx. “We kunnen er ook met veel meer mensen van de club samen trainen, wat zeker motiverend werkt. Het is ook fijn dat we nu samen kunnen trainen met andere topsporters die hun krachttraining komen doen.”