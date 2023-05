Nieuwe verkeersborden zaaien verwarring in Tremelo

De nieuwe verkeersmaatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen, maar volgens Stijn Hiers (Vlaams Belang) worden er net gevaarlijke situaties gecreëerd :"Sommige verkeersborden spreken elkaar tegen of lijken wel ontworpen aan de tekentafel van een lagereschool-leerling.”

Als voorbeeld geeft Vlaams Belang twee verkeersborden (zie foto) in de Louisastraat in Tremelo : "Welke weggebruiker weet wat hier bedoeld wordt?" Hij heeft ook bedenkingen bij de invoering van fietsstraten waarbij de voorrangsregels plots veranderen. De partij wil de wildgroei aan verkeersborden aanklagen op de volgende gemeenteraad.

Nick De Rijck (N-VA), schepen van verkeer in Tremelo laat weten dat de aannemer nog volop verkeersborden aan het plaatsen is: "We zitten in een overgangsfase, weggebruikers moeten wennen aan de nieuwe situatie. De plaatsing van al die nieuwe verkeersborden is een hele klus. Wie weet staat er wel ergens een verkeerd bord. Missen is menselijk. Signaleer het ons en we passen het aan."