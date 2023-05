Voetbal Vlaanderen start onderzoek naar mogelijke omkoping tijdens de match tussen Jespo Komen-Waasten en SK Zillebeke

“Ik heb hun trainer gebeld om voor te stellen dat wij een scheidsrechter zouden zoeken”, zegt Mathieu Verhoest, voorzitter van SK Zillebeke. “Ik kreeg niet meteen een antwoord en heb een paar dagen later een sms gestuurd met de vraag of er al een beslissing was.” Maar volgens Jespo Komen-Waasten was er een heel andere reden voor het telefoontje en de sms. “Onze trainer kreeg de vraag om Zillebeke te laten winnen in ruil voor 2.500 euro. Natuurlijk zijn we daar niet op in gegaan”, zegt speler Thibaut Vantomme.