Onaangekondigde prikactie van ACOD op stelplaats in Zurenborg zorgt voor hinder bij De Lijn in Antwerpen

Een onaangekondigde prikactie van de vakbond ACOD zorgt voor heel wat hinder bij het openbaar vervoer in Antwerpen. "Op basis van een veiligheidslijst hebben we alle bussen op de stelplaats van De Lijn in Zurenborg gecontroleerd", zegt Geert Vermunicht van ACOD. "We hebben 18 bussen binnengehouden voor technische problemen." Van die 18 voertuigen waren er al 7 die sowieso niet uitreden.