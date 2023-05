Overijse en Tervuren onderzoeken wat een nauwe samenwerking zou opleveren, "van fusie is geen sprake"

Ook in Tervuren spreken ze niet over een fusie. "Het plan heeft even moeten rijpen, maar we gaan het nu onderzoeken. Het leeft niet bij de inwoners van Tervuren, maar we moeten realistisch zijn. In 1977, dat is bijna 50 jaar geleden vond een fusie plaats, daar was toen veel tegenstand tegen, maar nu vindt iedereen dat normaal. De komende jaren gaan we toch naar een schaalvergroting, dat is ook de vraag van de Vlaamse overheid. Mogelijk worden we dan bestuurlijk één gemeente als Druivenstreek met ook Hoeilaart en Huldenberg en zelfs Bertem. Maar dat is zeker niet voor meteen."