Plannen voorgesteld voor nieuw stationsgebouw in Kortrijk: stationshal komt ondergronds

In Kortrijk zijn de plannen voorgesteld voor het nieuwe station. Opvallend is dat de stationshal onder de sporen zal komen. Over de sporen komt er een grote overkapping in hout en kunststof. De NMBS en de stad Kortrijk spreken over een station voor de toekomst, dat meer reizigers en treinen aankan en meer comfort biedt. Binnen tien jaar moet het klaar zijn.