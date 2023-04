Belgisch Centrum voor Geleidehonden zoekt tijdelijke pleeggezinnen: “Ik ga huilen bij afscheid, maar het doel is zo mooi”

Istar is intussen een vaste waarde in het gezin van Peter en Tomoko. Maar eens hij 14 maanden oud is, moeten ze afscheid van hem nemen. "Ik ga die dag tranen met tuiten huilen. Dat weet ik nu al", zegt Tomoko. "Al weet ik dat Istar in de toekomst iemand zal helpen. We gaan deze uitdaging met veel goesting aan. We denken zelfs al aan een nieuwe puppy in de toekomst."