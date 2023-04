Man (23) uit Turnhout probeert gestolen bakfiets tweedehands te verkopen: nog 6 gestolen fietsen gevonden bij huiszoeking

De Politie Regio Turnhout heeft maandag een 23-jarige man uit Turnhout opgepakt, op verdenking van fietsendiefstallen. Bij een huiszoeking zijn 6 gestolen fietsen aangetroffen.

De politie werd op het spoor gebracht van de verdachte door een Nederlander die een elektrische bakfiets van hem wou kopen. De Nederlander had die gevonden op een tweedehandssite en was geïnteresseerd. Maar toen hij via een openbare databank het kadernummer controleerde, bleek de bakfiets gestolen te zijn. De Nederlander maakte toch een afspraak met de verkoper en haalde de politie erbij.