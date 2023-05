Pregabaline: de daklozendrug waarvan het gebruik fors toeneemt

Dat het niet alleen in ons land een probleem is, bewijzen de cijfers van het Franse geneesmiddelenagentschap. In 2019 werden er bij onze zuiderburen 234 meldingen van misbruik genoteerd. In 2016 waren dat nog maar 18 meldingen. In ons land zitten we aan 15 meldingen op vijf jaar tijd, "maar dat is weinig en niet representatief voor de omvang van het probleem", zegt het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG). "Misbruik wordt nooit door de patiënt gemeld, enkel door de apotheker of arts en pas als zij zich bewust zijn van een probleem." Er is vrijwel zeker veel meer misbruik dan er wordt gemeld.