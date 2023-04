Presentator Erik Van Looy zingt zijn lievelingsnummer "When I'm sixty-four" van The Beatles op zijn verjaardag

“Ik cover het nummer “When I Was 64” van The Beatles, mijn lievelingsnummer”, zegt Van Looy. "Paul McCartney schreef het toen hij jong was en nog samen was met zijn eerste vrouw. Het lied mijmert over de toekomst. 'Wat zou je doen als je 64 bent'. Het nummer is niet uitgekomen want Paul zijn eerste vrouw is gestorven en bij zijn tweede vrouw is hij weggegaan. Maar dat is het mooie van het nummer en het leven. Je mijmert en maakt plannen, maar uiteindelijk draait het toch anders uit."