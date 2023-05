PVDA Maasmechelen voert actie tegen trajectcontroles in eigen gemeente

PVDA Maasmechelen voerde gisterenavond actie voor de start van de gemeenteraad tegen het verloop van de trajectcontroles. Ze vonden dat de aankondiging van de trajectcontroles niet goed was. “In januari zijn er trajectcontroles ingevoerd op een manier dat mensen op een paar weken tijd 20 boetes krijgen. Ze kregen pas twee weken later dat bericht en beseften dus niet dat ze iets fout deden”, zegt Herman Veulemans van PVDA Maasmechelen. “We vinden de eerste boete terecht, maar die daarna is het zakkenvullen van de gemeente en de verbonden privéfirma.”