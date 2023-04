Recordaantal snelheidsboetes in 2022, pakkans is groter geworden

Er zijn het afgelopen jaar steeds meer trajectcontroles bijgekomen of geactiveerd. Het aantal vaststellingen via trajectcontrole is dan ook fors gestegen van 427.689 in 2021 naar 1.475.584 in 2022. De aanpak met trajectcontroles werkt goed volgens Landtsheere: "We zien uit een aantal proefopstellingen van nieuwe trajectcontroles waar er gewerkt wordt met flitsten vanaf 129 kilometer per uur, dat de snelheid van de automobilisten er na een tijd met 10 kilometer per uur gemiddeld daalt. Waar we de eerste weken een verhoging van het aantal boetes zien, zien we na 10 maanden dat dat cijfer stabiliseert en op een normaal niveau komt."