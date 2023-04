Lange rijen oorlogsvluchtelingen uit Soedan bij grensovergangen, evacuaties buitenlanders gaan door

In Khartoem is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meer dan 60 procent van de ziekenhuizen en gezondheidscentra gesloten. Slechts 16 procent van de centra werkt zoals normaal. "Talrijke patiënten met chronische ziektes, zoals nieraandoeningen, diabetes en kanker, hebben geen toegang tot gezondheidsvoorzieningen of geneesmiddelen, zegt algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus."

Volgens de WHO had een kwart van de honderden slachtoffers die de voorbije twee weken zijn geteld, kunnen worden vermeden als de hulpdiensten hen hadden kunnen. Sinds het geweld elf dagen geleden losbarstte, zijn meer dan 460 doden gevallen. Dat cijfer is een onderschatting, en de WHO vreest dat er de komende weken nog veel meer slachtoffers zullen zijn.