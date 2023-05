Speelbos Ekeren wordt toegankelijk voor alle kinderen: "Je zal met een rolstoel door het hele bos kunnen"

Over het hele speelbos komt er een breder pad dat voor iedereen toegankelijk is. De toegang tot de speelelementen langs het pad zullen ook aangepast worden. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan tunnels of een tipi uit wilgentakken. Aan het begin van de parcours komt er ook een spelbord waar het pad en de speeltuigen worden afgebeeld. Dat pad wordt ook in reliëf gemaakt zodat kinderen met een visuele beperking het pad kunnen voelen. Via QR-codes op het bord is er ook gesproken uitleg over het speelbos. In het park zijn ook al aangepaste toiletten en voldoende parkeergelegenheid. De aannemer is nu aangesteld en hij zal in het najaar starten met de werken. Die zullen zo'n half jaar duren.

Vandaag is er in Antwerpen een inspiratiedag rond het inclusiever maken van publieke speelplekken. Experts, politici, aannemers, ervaringsdeskundigen en ontwerpbureaus wisselen daar ervaringen uit over inclusieve speelplekken.