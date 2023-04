Militaire inlichtingendienst waarschuwt: spionage en buitenlandse inmenging op het hoogste niveau sinds Koude Oorlog

Wat religieus-terroristische aanslagen betreft, stipt ADIV aan dat er nog geen informatie bekend is over nieuwe topfiguren binnen Al Qaida en de Islamitische Staat (IS). De dienst voorspelt dat de dreiging door religieus gemotiveerde aanslagen in 2023 stabiel zal blijven ten opzichte van 2022. Een aanslag door een eenling is het meest waarschijnlijke scenario.