Staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) neemt ontslag na heisa over gebruik persoonlijk logo

De Schlitz-saga begon vorige week dinsdag toen ze in de controlecommissie verkiezingsuitgaven een berisping kreeg. Het parlement wees haar unaniem terecht omdat haar logo te zien was op de site van Kazerne Dossin bij een project waar het departement van Schlitz subsidies aan had toegekend. Op die manier promoot een politicus zichzelf met belastinggeld, dat is verboden.