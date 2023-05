Stad Landen wil van Stationsstraat eenrichtingsverkeer maken

De herinrichting van de Stationsstraat heeft ook gevolgen voor de zijstraten. "Dit mobiliteitsplan gaat impact hebben op de rest van de stad. Het is de bedoeling dat we met lussen gaan werken waardoor het verkeer in de andere richting geleid wordt, zodat je toch vrij snel op je bestemming kan raken. De handelaars hebben inspraak gehad in deze plannen. Zij gaven aan dat ze het aantal parkeerplaatsen willen behouden en daar gaan we proberen rekening mee te houden", besluit Peeters.