Stekene wil 165 kilometer aan trage wegen openstellen

Bospaden, jaagpaden of oude spoorwegbeddingen zijn allemaal wegen die zachte weggebruikers als voetgangers, fietsers, joggers of ruiters gebruiken. Ze maken bijvoorbeeld een verbinding tussen dorpskernen. In Stekene is er zo'n 163 kilometer aan trage wegen, de gemeente staat daarmee in de top drie van onze provincie.

Maar Stekene wil koploper worden in het aantal trage wegen in Oost-Vlaanderen. Het plan van aanpak is om een aantal ‘missing links’ tussen trage wegen in te vullen, maar de gemeente wil ook nieuwe trage wegen ontwikkelen. “We hebben gemerkt dat er heel veel Oost-West verbindingen zijn, maar weinig trage wegen die de Noord-Zuid as van onze gemeente verbinden", zegt schepen van Groen Kris Van Duyse (N-VA). "We denken dan aan een trage weg die vertrekt aan de grens met Hulst en loopt tot aan de Kaaistraat aan de Stekense Vaart."