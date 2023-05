Studenten bouwen kunst en podia op festival Horst in Vilvoorde: "Heel hard aan gewerkt, dit is ook een beetje van ons"

"Het is een patchwork van installaties, allemaal met een impact op het festival of op het verdere leven op deze plek", zegt curator Evelyn Simons. Sommige interventies blijven dus staan, terwijl de vroegere militaire Asiat-site van Vilvoorde in volle ontwikkeling is. "We zitten in de unieke situatie waar we kunnen experimenteren met een nieuw stadsdeel."

Simons noemt de expo "een eerbetoon aan alle mensen die vaak niet zo welkom zijn in de stedelijke ruimte". Vandaar de titel: "Where the wild things are", het kinderboek van Maurice Sendak, dat bij ons ook heel bekend is als "Max en de maximonsters". Over een "ongehoorzame" jongen die op zijn kamer wordt opgesloten en daar een nieuwe wereld ontdekt. Zoals hier, aan de rand van de Zenne in Vilvoorde.