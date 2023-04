VS: "Taliban hebben IS-leider gedood die verantwoordelijk was voor aanslag op luchthaven Kaboel"

Het Witte Huis zegt nu dat de IS-leider die verantwoordelijk was voor de aanslag, waarbij 170 burgers en 13 Amerikaanse militairen om het leven kwamen, gedood is door de taliban. De woordvoerder van het Pentagon, Patrick Ryder, benadrukt dat de Verenigde Staten niet betrokken waren bij de operatie.

De man zou in de afgelopen weken al zijn gedood, maar het duurde even om zijn dood te bevestigen. Het is nog onduidelijk of de taliban het specifiek op de man hadden gemunt of dat hij werd gedood bij een van de vele gevechten tussen taliban en strijders van IS.