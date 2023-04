Aaron Blommaert wint "The Masked Singer" als Tovenaar

Raaf blijkt rapster Coely (29) te zijn. Haar naam is enkele keren gevallen, zowel in de televisiestudio als bij de thuisspeurders. In de filmpjes met tips over de identiteit van de kandidaten zaten enkele verwijzingen naar Dendermonde, waar Coely woont.

Het speurdersteam vermoedde al enkele weken dat er in het zwart-gele vogelpak een professionele zangeres zat, met veel soul in haar stem. Coely heeft nog maar sinds enkele weken haar tweede soloalbum “Alive” uit en werd recent aangekondigd als nieuwe coach in het VTM-programma “The Voice Kids”.

Na enkele jaren pauze is Coely terug van weggeweest op het podium: ook die "comeback" zat als tip in één van de filmpjes. Ze speelt deze zomer op verschillende festivals. Via “The Masked Singer” heeft ze haar zangtalent kunnen tonen aan een breed publiek, dat haar misschien nog niet zo goed kent. Coely heeft in haar nummerkeuze ook getoond dat ze naast rappen een stevig stukje kan zingen.