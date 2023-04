Kinderen niet toegelaten: Rammstein-zanger Till Lindemann komt dit najaar voor de eerste keer solo naar de Lotto Arena

Till Lindemann combineert zijn Duitse metalband Rammstein al sinds 2013 met zijn soloproject. Dat heeft hij samen uit de grond gestampt met de Zweedse metalmuzikant Peter Tägtgren. In 2020 zijn hun muzikale wegen gescheiden en trekt Lindemann zijn soloproject alleen.

Als "Lindemann" gaat de Duitse metalzanger later dit jaar op Europese tournee in 13 landen. Door de coronacrisis werd die tournee noodgedwongen uitgesteld naar 2023. Het concert op 10 december in de Antwerpse Lotto Arena is zijn eerste soloshow in België.

Opvallend: concertorganisator Greenhouse Talent benadrukt dat in de Lotto Arena enkel bezoekers vanaf 18 jaar welkom zijn. "Zelfs begeleid zijn minderjarigen niet toegelaten. Dat heeft te maken met de inhoud van bepaalde video’s die getoond worden tijdens de show", verduidelijkt Greenhouse Talent op onze vraag. Zo'n strikte leeftijdsbeperking komt niet vaak voor in ons land.