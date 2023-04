Turkse kiezers in het buitenland mogen vanaf vandaag stemmen: wat is hun impact?

Bij de vorige presidentsverkiezingen in 2018 hebben de meeste Turken in West-Europa voor Erdogan gestemd. Het is ook duidelijk te zien dat hij meer stemmen krijgt dan in Turkije zelf. In België stemde toen bijvoorbeeld 74 procent voor Erdogan, tegenover 52 procent in Turkije.

Of dat nu anders zal zijn, is niet te voorspellen. "Deze verkiezingen worden constant "historisch" genoemd, maar het is niet zeker of dat "historische" gevoel ook doordringt bij de diaspora", zegt Lesage.