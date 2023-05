Twee personages sterven in "Thuis", enkele weken voor de seizoensfinale 

Hoe veel personages zijn er al om het leven gekomen in 28 seizoenen van "Thuis"?

In 28 seizoenen en ruim 5.400 afleveringen zijn er al een pak personages overleden in "Thuis". Met Harry en Chris erbij komt de teller op 79 doden, zo blijkt uit cijfers van de productie. Daarbij worden alle personages geteld die in de reeks zijn overleden, zowel volwassenen als kinderen en zowel vaste personages als gastacteurs. Personages die vertrekken met de noorderzon of verhuizen naar het buitenland, tellen niet mee.

"De kijkers weten dat er in "Thuis" hard geleefd wordt. En naast geboortes horen daar ook overlijdens bij, zoals in het gewone leven. Het is eigen aan dagelijkse fictiereeksen dat er personages bijkomen en de reeks verlaten, want het verhaal evolueert constant", zegt "Thuis"-woordvoerder Hans Roggen.