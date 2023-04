Twee leeuwenwelpjes geboren in ZOO Planckendael

In ZOO Planckendael in Mechelen is de Aziatische leeuwin Lorena bevallen van 2 leeuwenwelpjes. De geboorte is heel belangrijk, want in de natuur bestaan er nog maar 350 Aziatische leeuwen. De welpjes blijven minstens 2 maanden in de kraamkamer bij hun moeder en zijn nog niet te zien voor het publiek. Het geslacht van de 2 leeuwtjes is nog niet bekend.