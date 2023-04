Overleden jongetje Raul: ex-vriend van de moeder blijft in de cel

Volgens zijn advocaat Sven Staelens is het verhoor goed verlopen: "Hij is gisteren uitgebreid verhoord door de politiediensten, en ook vandaag is hij nog eens uitgebreid ondervraagd geweest door de onderzoeksrechter. Hij heeft zeer uitgebreide verklaringen afgelegd, dus in die zin werkt hij mee aan het onderzoek. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie op welke manier betrokken was in dit dossier." Op de inhoud van het onderzoek wil de advocaat verder niet ingaan.