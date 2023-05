Vogelnesten veroorzaken schouwbranden in Hamme en Tielrode

Zowel in Hamme als in Tielrode is gisteravond rond 20.30 uur een schouwbrand ontstaan. In beide woningen hadden de bewoners het haardvuur aangestoken omdat er een koude avond en nacht voorspeld was. Maar in de twee gevallen bleek dat er intussen al vogels begonnen waren hun nest te bouwen in de schouwen. Daardoor ontstond in de woningen een kleine schouwbrand, daarbij vulde de leefruimte van de woningen zich met rook.