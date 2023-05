Volgende stap in ontharding centrum Wellen: nieuwe groene zone rond gemeentehuis

"Door meer ruimte te maken voor beplanting willen we het centrum niet enkel aantrekkelijker maken, maar we willen als gemeente ook onze klimaatdoelstellingen halen", zegt schepen Kristien Treunen (CD&V). "Door een deel van de verharding op te breken, zal het centrum bij hoge temperaturen beter kunnen afkoelen. Om te vermijden dat de grond in droge periodes te snel uitdroogt, wordt deze bedekt met vulkaanstenen. In regenachtige periodes zal de groene zone ervoor zorgen dat het regenwater, dat anders in de riolering verdwijnt, kan insijpelen in de bodem."